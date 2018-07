Боец ММА изобразил инфаркт во время поединка

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Джонатан Айви изобразил инфаркт во время поединка с Трэвисом Фултоном. Об этом сообщает «Советский спорт».

Видео с момента боя опубликовано в твиттере пользователя Caposa.

После того, как Айви схватился за сердце, пытаясь отвлечь соперника, он повалил Фултона и нанес несколько ударов.

Отмечается, что затем Айви отказался от продолжения поединка и сдался.

Ранее боец ММА Имани Смит из США был арестован за публичную мастурбацию.

So to recap.. Johnathan Ivey fakes a heart attack, drops Travis Fulton, proceeds to follow up with GNP... then decides he can't punch his idol in the face anymore and taps out. #mmathings pic.twitter.com/grK54YhOe0