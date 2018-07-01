На Панарина претендуют десять клубов НХЛ
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин попал в сферу интересов десяти клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает ТАСС.
По информации из твиттера журналиста TSN Даррена Дрегера, интерес к российскому форварду проявляют следующие команды: «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес», «Даллас», «Флорида», «Тампа», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия», «Бостон», «Нью-Джерси».
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В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Панарин забросил 27 шайб и отдал 55 передач.
Ранее сообщалось, что «Коламбус Блю Джекетс» может обменять Панарина.