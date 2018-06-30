Нассару предъявлены шесть новых обвинений в домогательствах
Бывшему врачу сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассару, который отбывает наказание за сексуальные домогательства, предъявлены новые обвинения. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Associated Press, прокурор округа Уокер в штате Техас Стефани Струд заявила о шести случаях домогательств к детям, в которых обвиняется Нассар.
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Нассар совершил действий сексуального характера в отношении 11 женщин, за что в январе 2018 года был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет.
Ранее сообщалось, что вице-президент Федерации гимнастики США Ронда Фейн покинула свой пост из-за скандала с Нассаром, который был обвинен в сексуальных домогательствах.