Путин наградил Вяльбе и Тутберидзе орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета главного тренера сборной России по лыжным гонкам Елену Вяльбе и тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе за успехи на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает «Советский спорт».
Информация о соответствующем указе размещена на официальном интернет-портале правовой информации.
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Под руководством Вяльбе российские лыжники принесли национальной команде восемь наград. Фигуристки сборной России Алина Загитова и Евгения Медведева в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх завоевали золото и серебро соответственно, а также стали обладательницами серебряных медалей в командном состязании.
Ранее сообщалось, что сборная России по лыжным гонкам продлит контракт с тренером команды.