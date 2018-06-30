Путин наградил Вяльбе и Тутберидзе орденом Почета

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета главного тренера сборной России по лыжным гонкам Елену Вяльбе и тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе за успехи на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает «Советский спорт».

Информация о соответствующем указе размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

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Под руководством Вяльбе российские лыжники принесли национальной команде восемь наград. Фигуристки сборной России Алина Загитова и Евгения Медведева в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх завоевали золото и серебро соответственно, а также стали обладательницами серебряных медалей в командном состязании.

Ранее сообщалось, что сборная России по лыжным гонкам продлит контракт с тренером команды.