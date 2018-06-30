Бойцу ММА грозит тюрьма за рукоблудие на парковке

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Полиция США арестовала бойца Смешанных боевых искусств (ММА) Имани Смита по обвинению в непристойном поведении, сообщает «Советский спорт».

Как информирует wtkr.com, около месяца полиция Вирджинии разыскивала преступника, который приставал к прохожим и мастурбировал у них на виду. Правоохранительные органы зафиксировали 10 подобных инцидентом. Отмечается, что преступник из машины задавал вопрос проходящим мимо женщинам, после чего совершал или имитировал половой акт с самим собой.

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Человеком, занимающимся непотребством около одного из торговых центров, оказался Смит. Сам спортсмен отвергает обвинения в свой адрес, утверждая, что во время преступлений находился за пределами города. Сейчас боец отпущен под залог.

По законодательству США, Смиту грозит крупный штраф и тюрьма сроком до 12 месяцев. Слушание по делу пройдет 15 августа.

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