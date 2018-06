Американский футболист совершил каминг-аут

Полузащитник американского клуба «Миннесота Юнайтед» Коллин Мартин сделал каминг-аут, сообщает «Советский спорт».

Сообщение с признанием в нетрадиционной ориентации американец опубликовал в своем официальном аккаунте в твиттере.

«Сегодня моя команда, «Миннесота Юнайтед», проводит Вечер гордости. Это важный вечер для меня. Впервые публично заявил о том, что я открытый гей, играющий в MLS», — написал футболист.

Хавбек отметил, что лига и клуб позитивно отнеслись к его каминг-ауту.

«Все в MLS относились ко мне исключительно с добротой, с пониманием. От этого мне стало гораздо легче решиться на каминг-аут», — заключил он.

23-летний уроженец Мэриленда выступает за «Миннесоту» с 2017 года. Также он защищал цвета таких клубов, как «Ди Си Юнайтед» и «Ричмонд Кикерс». В минувшем сезоне на его счету восемь проведенных матчей, в которых он не отметился результативными действиями.

Tonight my team, @MNUFC , is having their Pride night. It's an important night for me — I'll be announcing that I am an openly gay player in Major League Soccer. #soccerforall pic.twitter.com/cOJQXfrBiv