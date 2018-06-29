Рейнгольд объяснил, почему «Спартак» не может наказать Промеса за избиение жены

<img src="//img.gazeta.ru/files3/968/10995968/RIAN_3229360.HR.ru-pic905-895x505-80761.jpg">

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд объяснил, почему клуб не может наказать голландского нападающего команды Квинси Промеса за избиение жены, передает НСН.

«Вроде бы он уходит из «Спартака». Ходят разговоры, что он то ли с английским клубом, то ли еще с каким-то хочет подписать контракт», — заявил эксперт.

Реклама

Промес сыграл в 26 матчах чемпионата России, забив 15 мячей и отдав семь голевых передач.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня чемпионата мира.

Ранее экс-футболист «Спартака» заявил, что Промес подставил команду своим поступком.