СМИ: «Челси» не будет отдавать Головина в аренду после покупки
Лондонский «Челси» не будет отдавать в аренду полузащитника московского ЦСКА и сборной России Александра Головина после его покупки, сообщает «Советский спорт».
По информации английского издания The Telegraph, у 22-летнего футболиста будет возможность побороться за место в основном составе команды. До этого сообщалось, что Головин после трансфера отправится в аренду в голландский «Витесс», который тренирует Леонид Слуцкий
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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня чемпионата мира.
Ранее СМИ сообщили о согласии Головина на переход в «Челси».