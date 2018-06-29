СМИ: «Челси» не будет отдавать Головина в аренду после покупки

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Лондонский «Челси» не будет отдавать в аренду полузащитника московского ЦСКА и сборной России Александра Головина после его покупки, сообщает «Советский спорт».

По информации английского издания The Telegraph, у 22-летнего футболиста будет возможность побороться за место в основном составе команды. До этого сообщалось, что Головин после трансфера отправится в аренду в голландский «Витесс», который тренирует Леонид Слуцкий

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Ранее СМИ сообщили о согласии Головина на переход в «Челси».