Поддержка болельщиков в матче открытия ЧМ-2018 вызвала недопонимание у Лунева
Вратарь сборной России Андрей Лунев надеется, что болельщики поддержат команду в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Испании.
«Надеюсь, во встрече с испанцами у нас будет более солидная поддержка, нежели в матче открытия. Именно поддержка трибун в матче с саудовской командой вызвала у меня недопонимание, поскольку в Санкт-Петербурге болельщики поддерживали качественнее», — приводит слова Лунева ТАСС.
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Матч между сборными России и Испании пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».
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