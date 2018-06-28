Поддержка болельщиков в матче открытия ЧМ-2018 вызвала недопонимание у Лунева

Вратарь сборной России Андрей Лунев надеется, что болельщики поддержат команду в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Испании.

«Надеюсь, во встрече с испанцами у нас будет более солидная поддержка, нежели в матче открытия. Именно поддержка трибун в матче с саудовской командой вызвала у меня недопонимание, поскольку в Санкт-Петербурге болельщики поддерживали качественнее», — приводит слова Лунева ТАСС.

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Матч между сборными России и Испании пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.