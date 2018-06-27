RT признал недостоверность информации о попытке самоубийства Родченкова

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Телеканал RT заявил о недостоверности информации о попытке самоубийства информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, которую предоставил каналу вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.

«Заявления Ионова о «попытке суицида Родченкова», судя по всему, не подтверждаются. Других доказательств, кроме документов от своих источников, господин Ионов нам пока не представил», — сообщает телеграм-канал RT.

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Также в заявлении говорится о том, что телеканал больше не будет сотрудничать с Ионовым.

«Правозащитник неоднократно делился с RT важной и правдивой информацией, однако цена ошибки слишком высока. Сожалеем, но больше господину Ионову мы доверять не будем», — говорится в сообщении.

Ранее адвокат опроверг информацию о попытке самоубийства Родченкова.