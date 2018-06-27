Депутат Госдумы Журова назвала возможную причину попытки суицида Родченкова

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Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова предположила, из-за чего информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков пытался совершить суицид, передает НСН.

«Я считаю, что это от одиночества и страха. Быть в чужой стране, быть одиноким, никому не нужным. Ведь он настраивался на что-то другое, но этого не случилось. Может быть, он хотел любви, но и ее не состоялось. Хотел денег, но их он тоже не получил. Думаю, что это его разбитые надежды. Плюс, наверное, то, что грех, который он взял на душу, его тяготит», — заявила Журова.

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Ранее телеграм-канал RT со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова сообщил о попытке Родченкова покончить с собой.

Любопытно, что собеседник RT в своем рассказе повторил несколько деталей из шуточного материала пародийного сайта «Панорама», специализирующегося на выпуске намеренно фейковых новостей. В частности, «Панорама» писала о шести найденных пачках транквилизатора, квартире в Вашингтоне (настоящее место пребывания Родченкова неизвестно) и его госпитализации в неврологическую клинику. Дата предполагаемой «попытки суицида» у Ионова и «Панорамы» тоже совпадает – 19 июня.