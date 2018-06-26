WP: русские в игре, несмотря на проигрыш

Несмотря на неудачный матч со сборной Уругвая, Россия впервые выходит на следующий этап Чемпионата мира по футболу, констатирует The Washington Post.

WP напоминает, что в последний раз подобное происходило в 1986 году. Между тем, патриотизм в России достиг «высокой температуры». Забудьте о голах, счете или о том, кому залетает мяч в сетку, советует газета. Россия находится на победном этапе кубка мира, и это имеет мало общего с игрой ее сборной на поле.

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С начала старта ЧМ-2018 на стадионах кричали название одной страны, которое заглушало шум болельщиков со всего мира: «Россия!». Даже когда принимающая страна не играет, эти три слога слышны утром и ночью.

В материале также отмечается, что связи России и Запада находятся в самом холодном состоянии, усугубляют ситуацию и американские санкции, которые толкают Россию к глобальной изоляции. Однако проведение крупнейшего в мире спортивного мероприятия, похоже, возродило мнение россиян о том, что стремление к гегемонии оправдано.

Ранее сообщалось, что сборная России вернулась в Москву после поражения от Уругвая в матче ЧМ-2018.