В чемпионате России могут ввести систему видеоповторов

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Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам VAR на чемпионате мира — 2018, передает газета «Известия».

«На данный момент VAR — это эксперимент, который был проведен на чемпионате мира в России. Если они оставят эту систему нам, хотя никаких официальных заявлений об этом еще не было, мы постараемся ее использовать.

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В новом сезоне РФПЛ ждет ребрендинг? Перед началом нового сезона мы презентуем новый бренд — Российская Премьер-лига (РПЛ). Полностью изменится эмблема чемпионата. Поменяются нашивки на формах команд. Это будет новый этап в развитии лиги», — сказал Прядкин.

Ранее глава РФПЛ назвал удобного соперника для сборной России по 1/8 финала ЧМ-2018.