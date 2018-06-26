Ибрагимович хочет больше хейтеров

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Бывший нападающий сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович рассказал о том, кто его мотивирует играть на высоком уровне долгие годы, передает «Советский спорт».

«Хейтеры дают мне энергию. Всегда были люди, которые не верили в меня. Это помогало мне. Я старался играть все лучше и лучше, чтобы доказать, что способен на многое. Потом я заставлял этих людей становиться моими фанатами.

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Теперь мне нужно еще больше хейтеров, чтобы двигаться вперед», — сказал Ибрагимович в интервью ESPN.

36-летний форвард выступает в составе американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» с марта 2018 года. В 11 матчах в составе команды он забил семь мячей.

Ранее Ибрагимович поделился мнением о проведении чемпионата мира — 2018 в России.