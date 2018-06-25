Шарапова опустилась на 24-е место в рейтинге WTA
Россиянка Мария Шарапова опустилась на 24-ю строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает ТАСС.
Российская теннисистка Дарья Касаткина сохранила 14-е место.
Рейтинг WTA. 25 июня
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7970.
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6745.
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3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6550.
4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5463.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5250.
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4960.
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4685.
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4610.
9 (9). Винус Уильямс (США) — 3971.
10 (10). Мэдисон Кис (США) — 3536.
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14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3125…
24 (23). Мария Шарапова (Россия) — 1943...
29 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1596...
35 (34). Екатерина Макарова (Россия) — 1330…
49 (50). Елена Веснина (Россия) — 1060...
57 (58). Светлана Кузнецова (Россия) — 964.
Ранее испанец Рафаэль Надаль поднялся на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).