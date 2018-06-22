«Анжи» заменит «Амкар» в РФПЛ в сезоне-2018/19

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Махачкалинский «Анжи» выступит в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в сезоне-2018/19 вместо пермского «Амкара», сообщает ТАСС.

Как информирует пресс-службе РФПЛ, решение было принято на общем собрании клубов лиги 22 июня.

«Амкар» выступал в высшем дивизионе с 2004 года. В минувшем сезоне команда под руководством российского специалиста Вадима Евсеева смогла сохранить прописку в РФПЛ, победив в переходных матчах «Тамбов».

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По итогам сезона-2017/18 «Анжи» вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее «Амкар» официально прекращает свое существование.