Гассиев заявил, что украинца Усика считают в России «своим»

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Непобежденный российский боксер Мурат Гассиев поделился ожиданиями в преддверии боя в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с украинцем Александром Усиком, передает «Советский спорт».

«В том, что бой пройдет в Москве, есть свои плюсы и свои минусы. К плюсам отношу то, что бой смогут посетить мои родные и друзья. И это мне важно. Они, конечно, готовы отправиться за мной в любую точку на карте, но, например, в Саудовскую Аравию поехать было бы довольно проблематично. Кстати, болельщикам Александра Усика добраться до Москвы тоже будет проще и дешевле, чем до многих городов Европы.

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Думаю, в «Олимпийском» болельщиков Усика будет как минимум не меньше, чем моих. Александра в России прекрасно знают, любят и считают своим, как и Василия Ломаченко, Геннадия Головкина. А потому разговоры о выступлении «на территории соперника» здесь не очень уместны», — написал россиянин в своем аккаунте в инстаграме.

Ранее была объявлена дата боя россиянина Гассиева с украинцем Усиком.