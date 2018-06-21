Шнуров нарисовал портрет Черчесова в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на стене одной из подстанций появился портрет главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, сообщает ТАСС.

Как отмечает один из соавторов изображения Артем Бурж, таким образом художники отметили важность выхода команды в 1/8 финала домашнего чемпионата мира — 2018.

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Также на граффити имеется надпись «Ты просто космос, Стас», которая является цитатой из песни группы «Ленинград».

«Цитата — это просто лучшее, как можно похвалить нашего тренера. Естественно с копирайтом Сергея Шнурова, поэтому авторские права защищены официально. Он сам подъехал, сам поставил значок копирайт. Это был принципиально важный момент для нас», — сказал Бурж.

Ранее защитник сборной Испании по футболу Серхио Рамос поблагодарил авторов граффити со своим изображением.