Футболист сборной Ирландии стал жертвой нападения в баре

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Ирландский защитник английского «Ньюкасла» Киран Кларк стал жертвой нападения в испанском городе Магалуф на острове Мальорка. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации «Би-би-си», футболист вступил в конфликт с гражданином Великобритании в одном из баров города.

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Отмечается, что в результате драки ирландец был доставлен в больницу без сознания. Подозреваемый был арестован, однако позже его отпустили.

Ранее профессиональный боксер из Филиппин Джей Солмиано вместе с кикбоксером Себастьяном Йипом избили 50-летнего жителя Гонконга Рикки Лицо.