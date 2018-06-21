Футболист сборной Ирландии стал жертвой нападения в баре
Ирландский защитник английского «Ньюкасла» Киран Кларк стал жертвой нападения в испанском городе Магалуф на острове Мальорка. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации «Би-би-си», футболист вступил в конфликт с гражданином Великобритании в одном из баров города.
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Отмечается, что в результате драки ирландец был доставлен в больницу без сознания. Подозреваемый был арестован, однако позже его отпустили.
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