Боксер и кикбоксер избили 50-летнего прохожего

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Профессиональный боксер из Филиппин Джей Солмиано вместе с кикбоксером Себастьяном Йипом избили 50-летнего жителя Гонконга Рикки Лицо, сообщает «Советский спорт».

Инцидент произошел в Гонконге.

«Он боксер, превративший мое лицо в боксерскую грушу. Я хочу правосудия», — заявил пострадавший местному изданию HK Coconuts.

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По словам Лицо, драка началась после того, как они с братом ушли из ночного клуба. Они попытались остановить мужчину, поднявшего руку на женщину. Им оказался Йип, друг Солмиано.

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