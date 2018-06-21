Овечкин: появилось больше седых волос из-за переживаний за футболистов на ЧМ-2018

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Российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли 2018 года Александр Овечкин заявил, что переживания за сборную России на чемпионате мира по футболу прибавили ему седых волос, передает ТАСС.

«Сейчас идет чемпионат мира по футболу. Обязательно буду переживать за наших ребят, уже появилось больше седых волос», — цитирует капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» русскоязычная версия сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Сборная России вышла в плей-офф мундиаля, обыграв команды Египта и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Овечкин прокомментировал уход Барри Тротца с поста главного тренера команды.