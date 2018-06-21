Овечкин стал обладателем «Морис Ришар Трофи»
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем приза «Морис Ришар Трофи», сообщает Sport24.
Таким образом, россиянин стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, забросив 49 шайб в 82 матчах.
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Овечкин в среднем забрасывает 0,61 шайбы за игру, что является четвертым показателем в истории лиги.
Ранее сообщалось, что Овечкин отвезет Кубок Стэнли бабушке.
Hardware #NHLAwards #ALLCAPS pic.twitter.com/I2j5WHD6X5— Washington Capitals (@Capitals) 21 июня 2018 г.