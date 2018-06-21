Наставник ЦСКА заявил о нужде клуба в викинге
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал переход в стан армейцев защитника сборной Исландии и «Бристоль Сити» Хердура Магнуссона, сообщает «Советский спорт».
«Мы долго его смотрели. Это качественный защитник. В связи с уходом Понтуса Вернблума нам нужен викинг, который был бы хорошо готов тактически.
Плюс он отлично готов физически, может закрыть несколько позиций как в центре обороны, так и на фланге. У него много сильных качеств, которые нас привлекли», — приводит слова белорусского наставника официальный сайт красно-синих.
25-летний исландец выступал за «Бристоль» с 2016 года, куда перешел из туринского «Ювентуса». В минувшем сезоне он провел 32 матча, в которых отметился одной результативной передачей.
Магнуссон сейчас находится в расположении сборной Исландии, с которой выступает на чемпионате мира — 2018.
Ранее сообщалось, что игрок ЦСКА получил серьезную травму.