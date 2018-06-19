Рудковская: Плющенко впервые пережил такое сильное землетрясение
Российский фигурист Евгений Плющенко вместе с женой Яной Рудковской и сыном пережили землетрясение в Японии магнитудой 4,7, сообщает «Советский спорт».
«У всех легкий шок, Женя 20 лет ездит в Японию, но такое сильное землетрясение он тут пережил впервые. Но живем дальше и радуемся жизни», — написала Рудковская в своем инстаграме.
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Плющенко вместе с семьей находится на шоу в Японии.
Ранее российская фигуристка Анна Погорилая не смогла покинуть японский город Кобе из-за землетрясения.