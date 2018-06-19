Российская фигуристка не смогла уехать из Японии из-за землетрясения
Российская фигуристка Анна Погорилая не смогла покинуть японский город Кобе из-за землетрясения. Об этом сообщает «Советский спорт».
«С добрым утром, сегодня не получилось уехать из Кобе», — написала Погорилая в своем инстаграме.
На территории Японии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,7.
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Отмечается, что фигуристка находилась в Кобе в рамках ледового шоу.
Ранее Погорилая рассказала о своем физическом состоянии после полученной травмы