Российская фигуристка не смогла уехать из Японии из-за землетрясения

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Российская фигуристка Анна Погорилая не смогла покинуть японский город Кобе из-за землетрясения. Об этом сообщает «Советский спорт».

«С добрым утром, сегодня не получилось уехать из Кобе», — написала Погорилая в своем инстаграме.

На территории Японии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,7.

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Отмечается, что фигуристка находилась в Кобе в рамках ледового шоу.

Ранее Погорилая рассказала о своем физическом состоянии после полученной травмы