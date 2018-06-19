Медведева: я не собираюсь пропускать никакие старты в следующем сезоне
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась планами на следующий сезон, сообщает «РИА Новости».
«Если говорить о сезоне в целом, я не собираюсь пропускать никакие старты. Ни открытые прокаты, ни этапы Гран-При. Хотелось бы сменить стиль катания.
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Во-первых, я изменилась как человек и, наверное, не могу быть прежней и на льду тоже. У меня другое восприятие жизни, другое восприятие мира», — сказала спортсменка.
Фигуристка также отметила, что хочет попробовать себя на льду в новом образе.
Ранее Медведева объяснила свое решение переехать в Канаду к новому тренеру после ухода от Этери Тутберидзе.