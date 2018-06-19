Медведева: после Олимпиады — 2018 у меня открылись глаза

<img src="//img.gazeta.ru/files3/443/11789443/RTX55WKO-pic905-895x505-12863.jpg">

Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила свое решение переехать в Канаду к новому тренеру после ухода от Этери Тутберидзе. Слова спортсменки приводит «РИА Новости».

«Зимой, когда я была травмирована и не могла кататься, я вдруг поймала себя на мысли: неужели когда я закончу со спортом, я так и останусь без друзей, без каких бы то ни было занятий и умений, без личной жизни — без всего?» — рассказала фигуристка.

Реклама

Медведева также отметила, что после Олимпийских игр у нее появились предпосылки к будущей профессии.

«И как только после Олимпиады я, что называется, открыла глаза, жизнь сама собой потекла не то, чтобы в другое русло, а просто стала гораздо более объемной, словно из ручейка превратилась в реку», — добавила она.

Ранее Медведева объяснила, почему приняла решение тренироваться у канадского специалиста Брайана Орсера.