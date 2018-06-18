Times: Волгоград дружелюбно встретил британских болельщиков, несмотря на их опасения

Несмотря на страх британских болельщиков, связанных с пребыванием в России во время чемпионата мира по футболу-2018, большинство из прибывших фанатов на матч в Волгоград отметили, что встретили их дружелюбно. Об этом пишет британская газета The Times.

Многие из болельщиков сборной Англии, приезжая в Волгоград на первый матч своей страны, опасались столкновений в городе, который пережил одно из самых важный сражений во время Второй мировой войны. Но большинство из них, с которыми поговорила The Times, отметили радушный прием.

Реклама

В материале отмечается, что полиция Великобритании посоветовала англичанам не размахивать флагом в «империалистической» манере.

Ранее стало известно, что англичане отказались от тренировки в Волгограде.