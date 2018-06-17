Сборная России прибыла в Санкт-Петербург на матч ЧМ-2018 против Египта

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Сборная России прибыла в Санкт-Петербург на матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Египта, сообщает «Советский спорт».

Как передает официальный твиттер национальной команды, матч между Россией и Египтом состоится 19 июня в 21:00 по московскому времени.

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В первом туре группового этапа мундиаля подопечные Станислава Черчесова разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

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