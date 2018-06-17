Сборная России прибыла в Санкт-Петербург на матч ЧМ-2018 против Египта
Сборная России прибыла в Санкт-Петербург на матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Египта, сообщает «Советский спорт».
Как передает официальный твиттер национальной команды, матч между Россией и Египтом состоится 19 июня в 21:00 по московскому времени.
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В первом туре группового этапа мундиаля подопечные Станислава Черчесова разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0.
Ранее Мексика сенсационно обыграла Германию на ЧМ-2018.
Прилетели в Санкт-Петербург! pic.twitter.com/aVKlPtEM8C— Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2018 г.