Бывший нападающий сборной Аргентины сравнил Месси с Марадоной
Бывший нападающий сборной Аргентины и миланского «Интера» Эрнан Креспо сравнил бывшего аргентинского полузащитника Диего Марадону с форвардом каталонской «Барселоны» Лионелем Месси, передает «Советский спорт».
«Месси заслуживает пять баллов за выступление в матче с Исландией. Конечно, от него всегда ждут большего, но он не Марадона. Месси не сможет выиграть чемпионат мира в одиночку. Это должны понять фанаты и его партнеры по команде», — цитирует Креспо Sky Sport Italy.
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Сборная Аргентины не смогла переиграть Исландию в первом матче группового этапа чемпионата мира в России. Месси не смог реализовать пенальти.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) отобрала у Поля Погба гол в матче Франция — Австралия.