Стало известно, когда Гризманн принял решение остаться в «Атлетико»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/749/11753749/RTS1RROW-pic905-895x505-8467.jpg">

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн принял решение остаться в клубе месяц назад, сообщает ТАСС.

«Вообще-то Гризманн принял решение, по-моему, уже месяц как», — рассказал форвард мадридского клуба и сборной Франции Лукас Эрнандес.

Футболист отметил, что Гризманн в «Атлетико» является кумиром болельщиков, а в «Барселоне» он стал бы таким, как все.

Ранее Гризманн был признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России между командами Франции и Австралии.