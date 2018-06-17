Стало известно, когда Гризманн принял решение остаться в «Атлетико»
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн принял решение остаться в клубе месяц назад, сообщает ТАСС.
«Вообще-то Гризманн принял решение, по-моему, уже месяц как», — рассказал форвард мадридского клуба и сборной Франции Лукас Эрнандес.
Футболист отметил, что Гризманн в «Атлетико» является кумиром болельщиков, а в «Барселоне» он стал бы таким, как все.
Ранее Гризманн был признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России между командами Франции и Австралии.