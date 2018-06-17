Медведева прилетела в Канаду для работы с новым тренером
Российская фигуристка Евгения Медведева приехала в Канаду, где будет тренироваться под руководством нового тренера — Брайана Орсера. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Торонто был прекрасен и до этого, но сейчас стал еще лучше. Добро пожаловать в Канаду», — написал американский фигурист Джейсон Браун в своем твиттере под фото с Медведевой.
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Отмечается, что Браун с нового сезона также будет тренироваться в группе Орсера.
Ранее Медведева поделилась со своими подписчиками фотографией из японского Нагано, где завершилось ледовое шоу «Heroes & Future».
Toronto has been great so far, but it just got a lot better!! ❤️ Welcome to ���� @JannyMedvedeva!! めどちゃん、ようこそ！私たちはトロントにいます！✨������������✨ pic.twitter.com/a6y2EZVZth— Jason Brown (@jasonbskates) 16 июня 2018 г.