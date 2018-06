Медведева прилетела в Канаду для работы с новым тренером

Российская фигуристка Евгения Медведева приехала в Канаду, где будет тренироваться под руководством нового тренера — Брайана Орсера. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Торонто был прекрасен и до этого, но сейчас стал еще лучше. Добро пожаловать в Канаду», — написал американский фигурист Джейсон Браун в своем твиттере под фото с Медведевой.

Отмечается, что Браун с нового сезона также будет тренироваться в группе Орсера.

Ранее Медведева поделилась со своими подписчиками фотографией из японского Нагано, где завершилось ледовое шоу «Heroes & Future».

Toronto has been great so far, but it just got a lot better!! ❤️ Welcome to @JannyMedvedeva!! めどちゃん、ようこそ!私たちはトロントにいます!✨✨ pic.twitter.com/a6y2EZVZth