Пике рассказал о сорвавшемся трансфере Гризманна в «Барселону»

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Защитник сборной Испании и «Барселоны» Жерар Пике рассказал о сорвавшемся трансфере французского форварда Антуана Гризманна их мадридского «Атлетико», сообщает Sport24.

«Сегодня утром я общался с президентом «Барселоны» Жозепом Марией Бартомеу. Он крайне расстроен, ведь он хотел, чтобы Гризманн перешел в наш клуб.

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Гризманн говорил мне, что есть шанс того, что он перейдет в «Барсу», вот я и предложил ему снять видео. Мы подумали, что это хорошая идея», — цитирует Пике ESPN.

27-летний француз в минувшем сезоне провел 49 матчей, в которых забил 29 мячей и сделал 15 результативных передач. В футболке мадридской команды он одержал победу в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что Гризманн принял решение остаться в «Атлетико».