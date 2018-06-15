Роналду избежит тюремного заключения и заплатит €19 млн
Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду избежит тюремного заключения и заплатит €19 млн штрафа, сообщает «Советский спорт».
По информации El Mundo, Роналду признал вину по делу о четырех налоговых преступлениях.
Согласно обвинениям следствия, футболист в течение трех лет скрывал свои доходы. Изначально налоговая служба Испании требовала с него €28 млн, однако сторонам удалось договориться о выплате штрафа в размере €18,8 млн.
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Отмечается, что руководство «сливочных» отказалось поддерживать португальца финансово.
Ранее легендарный игрок сборной Португалии рассказал о дружбе с Роналду.