Марадона раскритиковал решение отдать ЧМ-2026 по футболу США, Канаде и Мексике
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прокомментировал выбор Канады, США и Мексики в качестве стран-хозяек чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Мне это не по душе. Мексика не заслуживает этого. Мексиканцы сыграют с Бразилией или Германией — и вылетят.
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Канадцы могут быть хорошими лыжниками, а американцы захотят сделать четыре периода по 25 минут ради рекламы», — цитирует Марадону Reuters.
Ранее вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что США, Канада и Мексика достойны проведения мирового первенства 2026 года.