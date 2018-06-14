«Реал» представил Лопетеги в качестве нового главного тренера

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В мадридском «Реале» представили бывшего наставника сборной Испании Хулена Лопетеги в качестве нового главного тренера «сливочных», сообщает «Советский спорт».

Соглашение со специалистом подписано сроком на три года.

Лопетеги возглавил сборную Испании в 2016 году. До этого он два сезона работал в «Порту».

Ранее Лопетеги пожелал удачи сборной Испании на чемпионате мира в России.