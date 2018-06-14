«Реал» представил Лопетеги в качестве нового главного тренера
В мадридском «Реале» представили бывшего наставника сборной Испании Хулена Лопетеги в качестве нового главного тренера «сливочных», сообщает «Советский спорт».
Соглашение со специалистом подписано сроком на три года.
Лопетеги возглавил сборную Испании в 2016 году. До этого он два сезона работал в «Порту».
Ранее Лопетеги пожелал удачи сборной Испании на чемпионате мира в России.
�� @julenlopetegui— #CHAMP13NS ��⚽️ (@realmadrid) 14 июня 2018 г.
�� #WelcomeLopetegui#HalaMadrid pic.twitter.com/p3o3blQGfi