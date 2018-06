Британского ЛГБТ-активиста задержали в центре Москвы

Британец Питер Тэтчелл был доставлен в ОВД из-за своего одиночного пикета против притеснения ЛГБТ в России, сообщает «Интерфакс».

«В центре столицы на Манежной площади полицейскими за нарушение общественного порядка задержан иностранный гражданин. Он доставлен в территориальный отдел полиции», - сообщили изданию в ГУВД.

Отмечается, что Тэтчелл будет отпущен после оформления административного протокола по статье 20.2 КоАП РФ за проведение пикетирования.

Confirmed. Peter has been detained by Moscow Police and taken to Tverskaya Police Station. #RainbowRussians and #WorldCup2018 pic.twitter.com/OndS2F0fYC