Британского ЛГБТ-активиста задержали в центре Москвы

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Британец Питер Тэтчелл был доставлен в ОВД из-за своего одиночного пикета против притеснения ЛГБТ в России, сообщает «Интерфакс».

«В центре столицы на Манежной площади полицейскими за нарушение общественного порядка задержан иностранный гражданин. Он доставлен в территориальный отдел полиции», - сообщили изданию в ГУВД.

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Отмечается, что Тэтчелл будет отпущен после оформления административного протокола по статье 20.2 КоАП РФ за проведение пикетирования.

Ранее в Аргентине заключенные тюрьмы города Пуэрто-Мадрин объявили голодовку ради того, чтобы им разрешили смотреть матчи чемпионата мира по футболу 2018.