Путин и саудовский принц готовы сотрудничать во всех областях, кроме футбола

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Президент России Владимир Путин обсудил возможность сотрудничества с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС.

«Мы очень рады вас видеть, в том числе и в связи с открытием чемпионата мира по футболу, в связи с тем, что играют наши команды в день открытия.

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Вы знаете, как мы тепло к вам относимся, но, думаю поймете меня, я не могу пожелать успеха вашей команде. Победит сильнейшая команда», — заявил президент России.

Путин также отметил активное развитие двусторонних отношений России и Саудовской Аравии и добавил, что такое взаимодействие весьма эффективно и полезно для обеих стран.

«Как бы там ни закончился сегодняшний матч, мы все равно будем довольны, потому что мы благодаря совместной работе достигаем успехов в различных областях», — отметил наследный принц Саудовской Аравии.

Ранее вице-президент Бразильской конфедерации футбола, член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Фернандо Сарни оценил уровень подготовки России к чемпионату мира 2018 года.