Салах сможет принять участие в матче против Уругвая на ЧМ-2018

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Главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер сообщил, что египетский нападающий Мохамед Салах с большой долей вероятности сможет принять участие в первом матче своей команды на чемпионате мира — 2018 в России против сборной Уругвая.

«Салах хорошо себя чувствует, очень хорошо. Он быстро восстановился, мы обращаем на него большое внимание. Он уже потренировался с нами, надо будет посмотреть, как пройдет сегодняшняя тренировка, и я могу заверить вас почти на 100%, что он будет играть. Мы все наполнены оптимизмом, и почти уверены, что он будет играть завтра с нами», — цитирует Купера ТАСС.

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Отмечается, что врачи позволили Салаху сделать выбор — выходить на поле или нет. Главный тренер национальной команды выразил уверенность, что 25-летний форвард примет положительное решение.

Сборная Египта сыграет в группе А против команд Уругвая (15 июня), России (19 июня) и Саудовской Аравии (25 июня).