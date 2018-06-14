Тренер «Ювентуса» дал хорошую оценку Головину

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Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением об игре полузащитника московского ЦСКА и сборной России по футболу Александра Головина.

«Из тех двух видеороликов с участием Головина, что я просмотрел, я сделал вывод, что это хороший игрок. Думаю, он подошел бы нам», — цитирует Аллегри Football Italia.

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Также итальянский специалист поделился иными планами на летнее трансферное окно. В частности, он был бы не прочь сохранить в команда нападающего Марио Манджукича. При этом он допустил вариант с приобретением форварда «Интера» Мауро Икарди.

«Он отличный игрок. Но заниматься трансферами мы будем только после чемпионата мира. Икарди в паре с Гонсало Игуаином? Это два великих нападающих. Но только один сейчас в отпуске, а второй — в России», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» достиг договоренности с московским ЦСКА о переходе Головина.