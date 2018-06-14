Экс-игрок сборной Португалии отметил полную готовность России принять ЧМ-2018
Бывший нападающий «Бенфики» и сборной Португалии по футболу Нуну Гомеш выразил мнение, что Россия полностью готова принять матчи чемпионата мира — 2018..
«Я побывал уже в трех городах, которые примут турнир, — это Москва, Сочи и Калининград. В каждом их них я видел огромный энтузиазм у людей, все очень ждут этот праздник. Поэтому могу сказать, что Россия готова, города готовы, огромное количество болельщиков — как местных, так и зарубежных — готовы, и, конечно, готовы команды. Судье осталось только дать свисток, и этот грандиозный праздник начнется», — цитирует Гомеша газета «Известия».
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Чемпионат мира — 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Сборная Португалии сыграет в группе B с командами Испании, Марокко и Ирана.
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