Мутко: попытки бойкота ЧМ-2018 были обречены на провал
Вице-премьер России Виталий Мутко высказался об угрозах бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Попытки бойкота изначально были обречены на провал. Это говорит о том, что иностранные политики иногда бывают оторваны от реальной жизни. Такие крупные турниры всегда дают огромные медийные возможности, и многие пытаются воспользоваться ими в своих целях. Но футбол не имеет границ, и его любят во всех странах. Тысячи болельщиков готовы преодолевать огромные расстояния, чтобы поддержать свои сборные, и они не обращают внимания ни на какие разговоры», — цитирует Мутко газета «Известия».
Также функционер отметил, что в Россию уже прибыло более 200 тыс. болельщиков.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Матч открытия мундиаля пройдет на стадионе «Лужники» в Москве между сборными России и Саудовской Аравии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.