Автор фильмов о российском допинге испугался приезжать на чемпионат мира

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Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт, снявший несколько фильмов о допинговой системе в российском спорте, не приедет на чемпионат мира 2018 года по футболу по соображениям безопасности, сообщает «Советский спорт».

Как передает ARD, решение не прилетать в Россию было принято после консультации с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

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Отмечается, что по оценкам немецких силовых структур, поездка в Россию для журналиста является непредсказуемым риском.

Следственный комитет России намерен допросить Зеппельта по уголовному делу информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Матч открытия мундиаля пройдет на стадионе «Лужники» в Москве между сборными России и Саудовской Аравии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что Зеппельт награжден орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».