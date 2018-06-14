Болельщики заполонили Никольскую улицу в Москве перед стартом чемпионата мира

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Болельщики из разных стран устроили гуляния на Никольской улице в Москве накануне старта чемпионата мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».

На одной из центральных улиц города собрались фанаты из стран-участниц предстоящего мирового первенства.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

В матче открытия мундиаля сыграют сборные России и Саудовской Аравии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что сборная Японии прибыла в Казань на чемпионат мира по футболу.