Робби Уильямс не будет петь Party Like a Russian на ЧМ-2018

<img src="">

Британский певец Робби Уильямс не будет петь свой хит Party Like A Russian на открытии чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

«Я бы с радостью исполнил Party Like A Russian, но, к сожалению, меня попросили этого не делать», — передает слова Уильямса Reuters.

Реклама

После этого певец сказал, что он исполнит свои самые известные хиты.

В песне Party Like A Russian поется о богатом россиянине, который уменьшает благосостояние нации, строит свою космическую станцию и при этом никогда не улыбается.

Ранее Сергей Безруков записал песню, приуроченную к чемпионату мира в России.