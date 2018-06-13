Робби Уильямс не будет петь Party Like a Russian на ЧМ-2018
Британский певец Робби Уильямс не будет петь свой хит Party Like A Russian на открытии чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».
«Я бы с радостью исполнил Party Like A Russian, но, к сожалению, меня попросили этого не делать», — передает слова Уильямса Reuters.
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После этого певец сказал, что он исполнит свои самые известные хиты.
В песне Party Like A Russian поется о богатом россиянине, который уменьшает благосостояние нации, строит свою космическую станцию и при этом никогда не улыбается.
Ранее Сергей Безруков записал песню, приуроченную к чемпионату мира в России.