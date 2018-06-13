Патриарх о сборной России на ЧМ-2018: остается надеяться и молиться

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уповает на благополучный исход чемпионата мира по футболу для российской сборной и советует молиться, для того, чтобы спортсмены национальной команды сыграли правильно и достойно, сообщает «РИА Новости».

«Надеюсь, что это большое мероприятие пройдет с успехом и положительно отзовется на настроении наших людей. Конечно, во многом это будет зависеть еще от игры нашей футбольной команды, здесь остается только надеяться», — сказал патриарх Кирилл.

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Он также отметил, что необходимо надеяться на успешную подготовку российских спортсменов к чемпионату мира по футболу — 2018.

Ранее сообщалось, что сборная России в полном составе проводит тренировку в «Лужниках».