Песков прокомментировал слова Путина о последствиях «провокаций Киева» во время ЧМ
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова главы государства о возможных последствиях провокаций Киева в Донбассе во время проведения чемпионата мира по футболу в России. Слова функционера приводит ТАСС.
«Президент Путин чрезвычайно понятно излагает свои мысли и говорит то, что имеет в виду. Здесь сказано достаточно однозначно», — заявил Песков.
Чиновник также отметил, что президент России однозначно ответил на вопрос.
«Вопрос состоял в том, что будет, если Украина использует чемпионат мира и решит нанести удар по Донбассу, опять развязать войну, кровавую и братоубийственную», — подчеркнул Песков.
Ранее Песков заявил, что президент США Дональд Трамп — желанный гость на предстоящем чемпионате мира по футболу в России.