Путин назвал цель проведения ЧМ-2018 по футболу в России
Президент России Владимир Путин назвал цель проведения чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает «РИА Новости».
«Наша цель — чтобы все наши гости от звезд футбола до простого болельщика почувствовали радушие и доброжелательность нашего народа, прониклись самобытной, многонациональной культурой и уникальной природой России и захотели бы вернуться к нам вновь», — сказал Путин.
Также глава государства пожелал всем успешной работы и пригласил на открытие XXI чемпионата мира по футболу. Он отметил, что россияне искренне рады видеть всех, кто приехал на мундиаль в Россию.
Ранее сообщалось, что российская радиоведущая, журналистка и певица Тутта Ларсен рассказала о том, что может помочь сборной России выйти в финал чемпионата мира по футболу — 2018.