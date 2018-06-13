Путин назвал цель проведения ЧМ-2018 по футболу в России

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Президент России Владимир Путин назвал цель проведения чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает «РИА Новости».

«Наша цель — чтобы все наши гости от звезд футбола до простого болельщика почувствовали радушие и доброжелательность нашего народа, прониклись самобытной, многонациональной культурой и уникальной природой России и захотели бы вернуться к нам вновь», — сказал Путин.

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Также глава государства пожелал всем успешной работы и пригласил на открытие XXI чемпионата мира по футболу. Он отметил, что россияне искренне рады видеть всех, кто приехал на мундиаль в Россию.

Ранее сообщалось, что российская радиоведущая, журналистка и певица Тутта Ларсен рассказала о том, что может помочь сборной России выйти в финал чемпионата мира по футболу — 2018.