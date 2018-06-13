Кузнецов использовал мат в своей речи на параде победителей Кубка Стэнли
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов выругался во время произнесения речи на чемпионском параде победителей розыгрыша Кубка Стэнли в столице США. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Я не готовил свою речь, но мне нужно сказать достаточно. Некоторые парни очень долго ждали этого момента. Мы бы никогда не были здесь без поддержки наших родителей, родственников и друзей», — заявил Кузнецов.
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В конце выступления хоккеист сказал фразу «Let's fuck this shit» («Забьем на это!»).
Ранее Кузнецов поделился эмоциями после победы в Кубке Стэнли.
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