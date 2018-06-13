СМИ: определились кандидаты на пост наставника сборной Испании по футболу

<img src="">

Федерация футбола Испании рассматривает кандидатов на пост главного тренера национальной сборной после ухода Хулена Лопетеги.

По информации Mundo Deportivo, на роль наставника сборной претендуют восемь кандидатов.

Главным претендентом на пост является бывший тренер «Барселоны» Луис Энрике, который ранее проявлял желание возглавить команду Испании.

Реклама

В списке кандидатов также значатся наставник молодежной сборной Испании Альберт Селадес, спортивный директор Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Фернандо Йерро, главный тренер «Лас-Пальмас» Франсиско Хемес, экс-тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес, наставник «Бетиса» Энрике Сетьен, экс-наставник «Малаги» Мичел и тренер клуба Чемпионшипа «Ноттингем Форест» Айтор Каранка.

Лопетеги возглавил сборную Испании в 2016 году. До этого он два сезона работал в «Порту».

Ранее сообщалось, что Лопетеги возглавит мадридский «Реал».